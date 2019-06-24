قرقاش: التوترات في الخليج لا يمكن معالجتها إلا عبر السياسة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمت الإمارات صوتها إلى الدعوات المطالبة بالحوار وايجاد الحلول السياسية للتوتر في الخليج. وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: إنه لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا عبر الطرق السياسية. وأوضح، في تغريدة على «تويتر» أمس الأحد، أنّ «التوترات في الخليج لا يمكن التعامل معها إلا عبر السياسة»، مضيفاً أنّه يجب التعاون «لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات». وتابع قرقاش «الأصوات الإقليمية مهمة للوصول إلى حلول مستدامة».

ومن الكويت، حض المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك دول العالم على الضغط على إيران «لخفض التصعيد»، مؤكّداً أن بلاده لا تسعى لنزاع مسلح، لكنه شدد على مواصلة الضغط على طهران من خلال العقوبات حتى تغير سلوكها الضار في المنطقة.وقال هوك للصحفيين في ختام لقاء مع مسؤولين كويتيين: «غير مهتمين (...) بنزاع عسكري ضد إيران، عززنا وضع قواتنا في المنطقة لأهداف دفاعية بحتة».

وبحسب هوك، فإنّه يجب على إيران أن «تتصرّف كدولة طبيعية أكثر من كونها (صاحبة) قضية ثورية»، موضحاً: إن كان بإمكاننا تخيل إيران مسالمة، فإنه بإمكاننا تخيل شرق أوسط مسالم.وشدد المبعوث الأمريكي على أنّه «لا يوجد قناة خلفية حالياً (للتواصل مع إيران)، ولم يوجه الرئيس رسالة إلى إيران (...) ولكن لدينا الكثير من الدول التي عرضت مساعدتنا في خفض التصعيد، وحث إيران على إنهاء تهديداتها لهذه المنطقة».

وأكد المبعوث الأمريكي الذي التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومسؤولين كويتيين أن «النظام الإيراني يشكل تهديداً لحرية الملاحة» في المنطقة، موضحاً أن «كل دول العالم لديها مصلحة في ضمان حرية تنقل السلع».

وقال: «إن بلاده مستمرة في حرمان إيران من مصادر دخلها»، مضيفاً أن «هذا هو الثمن الذي تدفعه إيران كدولة مارقة»، مشيراً إلى أنه سعيد بسماع أخبار تذكر بأن أذرع إيران في المنطقة أضعف الآن.

من جانب آخر، حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران، أمس، من إساءة تفسير قرار الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران في اللحظة الأخيرة بأنه «ضعف».

وقال بولتون، قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة: «يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأمريكيين ضعفاً»، بعد يومين على إلغاء ضربات على إيران، رداً على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الخميس.

وأضاف: «جيشنا أعيد بناؤه، وهو جاهز للانطلاق». وأشار بولتون الذي يزور «إسرائيل» لحضور اجتماع ثلاثي مقرر منذ وقت مع نظيريه «الإسرائيلي» مئير بن شبات، والروسي نيكولاي باتروشيف، إلى أن الظروف الحالية في المنطقة تجعل «محادثاتنا تأتي في الوقت المناسب».

(وكالات)