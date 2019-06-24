«أوركسترا الشباب الوطني» يبهر جمهور «دبي أوبرا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

احتفاء بالمواهب الموسيقية المحلية الشابة، استضافت «دبي أوبرا»، أمس الأول، حفلاً موسيقياً على مسرح «الاستوديو» استمر ساعتين، قدمه «أوركسترا الشباب الوطني» الذي يتكون من 30 من الموهوبين الذين يمثلون ثمرة جهود الأوبرا على مدى عامين بذلت في تدريب الشباب وطلاب المدارس، ومنحهم فرصة الانخراط في ورش عمل فنية يقودها أهم الفنانين العالميين ضمن برنامج «موسيقى في الاستوديو» الذي تتبناه الأوبرا، وتشرف عليه عازفة البيانو العالمية أميرة فؤاد.

Advertisements

تضمن الجزء الأول من الحفل فقرات للعزف المنفرد للمواهب التي تتراوح أعمارها بين التاسعة والسادسة عشرة على آلات مختلفة مثل البيانو، والكمان، والساكسافون، بينما تضمن الجزء الثاني عزفاً جماعياً للأوركسترا لمجموعة من أشهر المقطوعات العالمية الكلاسيكية والحديثة، وأشهر مؤلفات فيفالدي، وموتسارت، بقيادة المايسترو منير باقيه.

وقال منير باقيه ل«الخليج»: كانت مفاجأتنا بالحفل تقديم مواهب صغيرة تبرع في العزف المنفرد، كما شهد جمهور الأوبرا 11 عضواً في الفريق مارسوا قيادة الأوركسترا على المسرح أصغرهم في عمر الحادية عشرة. وعن اختيار المقطوعات الموسيقية يقول باقيه: تنوعت بين موسيقى عصر الباروك والتصويرية لمجموعة من أشهر الأفلام السينمائية الحديثة والمسلسلات.

وأعربت أميرة فؤاد منسقة الحفل ومؤسسة برنامج موسيقي في الاستوديو، عن سعادتها قائلة: يملأني الفخر والاعتزاز بنتيجة جهودنا مع المواهب الشابة التي بدأت منذ تأسيس البرنامج في سبتمبر/‏ أيلول 2017.