مخاوفك سلبية مرضية

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في جلسة عصف ذهني في مقر العمل تستهدف توليد الأفكار وإيجاد مبادرات جديدة، لاحظت مجموعة من الزميلات سلبيات تماماً ولم تصدر عنهن أي مبادرة أو تفاعل. في نهاية الجلسة سألتهن عن سبب هذا التجاهل والسلبية، تولت الرد إحداهن قائلة: «اشتريت راحة رأسي، لو قلت أي فكرة فمن المؤكد أنه سيتم تكليفي بتنفيذها، وما الذي سأستفيد سوى إشغال نفسي وجلب عمل إضافي على المهام التي أتولاها حالياً».

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الزميلات الأخريات كن متفقات تماماً مع هذا الرأي. هذا السلوك في بيئة العمل يمكن تسميته بالسلبية المدمرة للإبداع، وهذه السلبية يمكن أن تنتشر وتكون بمثابة الوباء الذي يمنع أي بادرة للتطور في مقر العمل. لكن هناك صورة أخرى لمثل هذه الحالة السلبية هي الخوف من المبادرة ومن تقديم أي فكرة جديدة، بسبب عدم الثقة بالنفس وبالأفكار وبالتالي قتل هذه الأفكار في مهدها قبل أي عملية للتعبير عنها، وهذه النوعية تجدها مترددة وغير متفاعلة، ليس لتريح نفسها من عناء مهام وظيفية جديدة أو لأنها تخشى أن يطلب منها تنفيذ المتقرحات التي طرحتها، بل هي صامتة ومترددة لأنها تعاني خللاً نفسياً لا أكثر. وهذه الفئة من الموظفين يقيدون أنفسهم برباط محكم من المخاوف سواء من الفشل أو عند تقديمهم مقترحات أن تسبب ضحكاً لزملائهم من سطحيتها، وهم أيضاً يخشون من نظرة مديرهم أو رئيسهم في العمل، بأن يخرج باستنتاج بأنهم غير مؤهلين أو لا يستحقون وظيفتهم، لذا يلزمون الصمت الذي قد يكون كارثياً لمستقبلهم الوظيفي.

بريان تريسي، المتخصص في التحفيز والمؤلف في مجال تطوير الذات، الذي قدم للمكتبة المعرفية أكثر من سبعين كتاباً ترجمت إلى عشرات اللغات. تناول هذا الجانب أو قريباً منه في كلمة قال فيها: «إن أسوأ المعتقدات المقيدة للذات هو الخوف من الفشل. الخوف من الخسارة، أو الفقر، أو الأخطاء، أو عدم تحقيق الهدف الذي وضعته لنفسك». كما ذكرت قبل قليل، هناك من يهرب من المسؤولية بقرار ووجهة نظر، ولكن هناك من هو مبدع ومفكر ويستحق ما هو أفضل، لكنه يختار الابتعاد والسكون والسلبية، وهذه الفئة تستحق الترقية والقيادة لكنها قيدت نفسها برباط الخوف النفسي. وإن أرادت مكانة وكلمة في بيئة العمل، فعليها معالجة هذه الحالة المرضية والتخلص من شوائبها والتفاعل الإيجابي مع جلسات العصف الذهني وتقديم مبادرات وعدم التردد في التعبير عن الأفكار والحلول الجديدة.

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