إحباط محاولة انقلاب بولاية أمهرة الإثيوبية ومصرع رئيس أركان الجيش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي برصاص حرسه الشخصي، بعد ساعات من مقتل رئيس ولاية أمهرة الكبيرة في شمال غربي البلاد، في أعمال عنف وصفت بأنها «محاولة انقلاب» إقليمية في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي؛ حيث يحاول رئيس الوزراء آبي أحمد، القيام بإصلاحات.

ونشبت هذه الاضطرابات الأخيرة في ولاية أمهرة، وهي واحدة من الولايات التسع ذات الحكم الذاتي في البلاد، حينما اقتحم مسلحون، قادهم رئيس أمن الولاية، اجتماعاً لمسؤولين كبار بعد ظهر السبت، وفق ما أكد مكتب رئيس الوزراء أمس الأحد.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة بيلنيه سيوم، للصحافة، أن حاكم ولاية أمهرة أمباشو ميكونين ومسؤول كبير آخر «أصيبا بجروح خطرة قبل أن يتوفيا متأثرين بجروحهما» التي أصيبا بها، في هجوم قاده رئيس الأمن في الولاية أسامينو تسيغي، وأشارت المتحدثة إلى «محاولة انقلاب» في الولاية.

وأضافت المتحدثة «بعد ساعات من ذلك، وفي هجوم منسق على ما يبدو، قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سيري ميكونين بيد حارسه الشخصي في منزله» في العاصمة أديس أبابا، وقتل جنرال متقاعد كان يزور رئيس هيئة الأركان أيضاً في العملية.

وأوقف الحارس الشخصي الذي أطلق النار، لكن رئيس أمن ولاية أمهرة أسامينو تسيغي تمكن من الفرار بحسب مصادر أخرى.

وقال نيجوسو تيلاهون، أحد المتحدثين باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن المهاجمين كانوا يحاولون انتزاع السلطة من الحكومة الإقليمية في أمهرة، في محاولة انقلاب وقعت الليلة قبل الماضية، بقيادة قائد الجيش في المنطقة.

وقُتل رئيس الولاية ومستشاره في العاصمة الإقليمية، بحر دار، بينما قُتل قائد القوات المسلحة الإثيوبية برصاص حارسه الشخصي في العاصمة، أديس أبابا، وأضاف نيجوسو، أنه يُعتقد أن الهجومين لهما صلة ببعضهما البعض.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الأركان في البلاد، الجنرال سيري ميكونين، تعرض لاعتداء في محاولة انقلاب فاشلة.

وقال آبي في خطاب متلفز ألقاه بعد منتصف ليل السبت/الأحد، مرتديا الزي العسكري، إنه حدثت وفيات وإصابات في محاولة الانقلاب في بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة في نفس اليوم، مضيفاً أن الهجوم على سيري مرتبط بمحاولة الانقلاب في الولاية الواقعة شمالي البلاد.

وأوضح آبي أحمد، أن سيري، تعرض للهجوم أثناء محاولته تنسيق وقيادة الرد على محاولة الانقلاب في بحر دار. وقال آبي إنه تم اعتقال الأفراد الذين نفذوا الهجوم، واتهم «جهات مأجورة» بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة، وقطعت خدمة الإنترنت في كافة أنحاء البلاد منذ مساء أمس الأول السبت.

وقال صحفي في العاصمة المحلية لولاية أمهرة بحر دار لوكالة فرانس برس، إن إطلاق نار بدأ مساء السبت في المدينة ثم تواصل لساعات بعد ذلك قبل أن يتوقف. وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في إثيوبيا بعد ورود معلومات عن حصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في بحر دار.

واعتبر محلل، أن هذه الأحداث الأخيرة، تعكس مدى خطورة الأزمة التي تشهدها إثيوبيا؛ حيث أدت محاولات رئيس الوزراء إضعاف قبضة أسلافه الحديدية والقيام بإصلاحات، إلى موجة من الاضطرابات.

ورأى وليام دافيسون، المحلل من مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، أنه «من المهم الآن ألاّ يزيد اللاعبون على الساحة الوطنية من عدم الاستقرار بالرد بطريقة عنيفة أو محاولة استغلال الوضع لأهدافهم السياسية الخاصة».

وتقع ولاية أمهرة في الأراضي المرتفعة الشمالية في إثيوبيا، وهي موطن الإثنية التي تحمل الاسم نفسه، كما أنها مسقط رأس العديد من أباطرة البلاد، ومصدر اللغة الوطنية الأمهرية.

وتعد إثنية الأمهرة ثاني أكبر مجموعة إثنية في البلاد بعد الأورومو. وكانت كلاهما على أمد عامين في طليعة تظاهرات مناهضة للحكومة، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين.

ووصل آبي أحمد وهو من إثنية الأورومو إلى السلطة في إبريل 2018، وتلقى الثناء على سلسلة جهود قام بها لإصلاح البلاد التي لم تعرف في السابق إلا الحكم السلطوي للأباطرة والدكتاتوريين.

ونفذ آبي إصلاحات اقتصادية وسمح للمجموعات المنشقة بالعودة إلى البلاد، كما سعى للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وأوقف عشرات المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، وعقد أيضاً اتفاق سلام مع إريتريا المجاورة، العدو القديم لإثيوبيا.

غير أن إضعاف القبضة الحديدية التي كانت تمسك بالبلاد تسبب بانطلاق موجة من الاضطرابات.

ويقسّم دستور إثيوبيا لعام 1995، الذي أعدته «الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية»، بعدما أطاحت المجلس العسكري (درق) عام 1991، البلاد إلى تسع ولاية ذات حكم ذاتي، تتبع حدودها تمركز الجماعات الإثنية.

و«الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية» نفسها هي ائتلاف بين أربعة أطراف من أوروميا وأمهرة وتيغراي ومنطقة الأمم الجنوبية.

ويرى مراقبون، أن خطط آبي تنظيم انتخابات في عام 2020، أثارت اضطرابات في السياسة المحلية؛ حيث تتنافس أحزاب محلية أخرى على السلطة مع «الجبهة الثورية». كما شهدت البلاد ارتفاعاً في النزعة القومية الإثنية.

وانفجرت أيضاً الاضطرابات الإثنية القديمة بين نحو 80 مجموعة إثنية في البلاد التي تتواجه غالباً حول استغلال الأراضي ومواردها في ثاني أكثر بلد مأهول في إفريقيا.

ونزح نحو مليون شخص على خلفية مواجهات إثنية، يرجعها المحللون لأسباب عدة، بينها إضعاف حكم ائتلاف «الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية» ومحاولة جماعات مختلفة استغلال الفرص الناتجة عن الانتقال السياسي.

وفي مناطق أخرى، قتل العشرات في الأشهر الأخيرة في مواجهات بين مقيمين في شمال ولايتي بني شنقول قماز وأمهرة.

وفي عام 2018، أطلق سراح رئيس الأمن أسامينو تسيغي، المتهم بأنه خلف الاعتداء في أمهرة؛ حيث كان مسجوناً منذ عام 2009 لمشاركته في إعداد انقلاب مجموعة «غينبوت 7» المعارضة المسلحة. ويصفه المحلل وليام دافيسون بأنه من المتشددين لإثنية أمهرة. وتأتي محاولة الانقلاب بعد عام من تفجير قنبلة في تجمع، كان يلقي خلاله آبي خطاباً، قتل فيه شخصان. (وكالات)