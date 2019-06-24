إشادة واسعة بإنجاز «بلو بوينت» الأسطوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد عزت

نالت خيول الإمارات إشادة واسعة بعد الفوز التاريخي الذي حققه حصان جودلفين «بلو بوينت» بمهرجان رويال أسكوت البريطاني 2019 بعدما تمكن من الجمع بين بطولتي كينجز ستاند ستيكس ودايموند جوبيلي ستيكس.

كما حققت خيول الإمارات 10 انتصارات في أعرق السباقات البريطانية، منها ثلاثية لخيول جودلفين.

وقال الفارس جيمس دويل الذي قاد «بلو بوينت» للفوز: «ما أروعه من إنجاز خاص للغاية، لقد أعطاني «بلو بوينت» شعوراً لا يوصف، عقب آخر تمرين له قبل سباق كينجز ستاند، قلت إنه أسرع حصان سبق لي قيادته على الإطلاق، وهو بالتأكيد كذلك، والقناعة ترسخت بعض الشي في وقت لاحق».