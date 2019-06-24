ولد الغزواني رئيساً جديداً لموريتانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد ولد الغزواني ليل السبت الأحد، فوزه من الجولة الأولى للاقتراع، في حين ما زالت عملية فرز الأصوات جارية، بينما هنأت الحكومة الموريتانية، ولد الغزواني بانتخابه رئيساً جديداً للبلاد.

وأدلى ولد الغزواني بهذا التصريح قبيل فجر أمس الأحد أمام حشد من أنصاره، في ختام سهرة انتخابية بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، بحسب صحفيين كانوا في المكان، تعهد خلالها بمواصلة الإصلاح على نهج الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز. وأقبل الناخبون الموريتانيون بكثافة على مكاتب الاقتراع السبت لانتخاب رئيس سيكون عليه خصوصاً الحفاظ على استقرار هذا البلد الشاسع في منطقة الساحل علاوة على تنميته الاقتصادية وتحقيق تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان. وسيجسد هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الذي شهد العديد من الانقلابات بين 1978 و2008 تاريخ انقلاب الجنرال السابق محمد ولد عبد العزيز. ولم يكن بإمكان الأخير الترشح لولاية ثالثة بحكم الدستور. وأعلن ولد الغزواني فوزه بناء على فرز نحو 80 في المئة من الأصوات. وأضاف «لم يبقَ سوى 20 في المئة، لكن ذلك لن يغير النتيجة النهائية»، وفق المصادر ذاتها. كما أعلنت فوزه صفحة حملته على فيسبوك. وقال مصدر في الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة، إن ولد الغزواني حصل على نسبة 50,56% من الأصوات التي تم فرزها (80%)، متقدماً على المعارضين بيرام الداه اعبيدي وسيدي محمد ولد بوبكر اللذين حصل كلّ منهما على نحو 18% من الأصوات، فيما كان يتواصل فرز الأصوات أمس. وبلغت نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع أكثر من 60 في المئة. وأكدت الهيئة الانتخابية أنها لم تسجل أي حادث يذكر خلال الانتخابات، وهو ما أكده أيضاً فريق مرشح السلطة. وقال المتحدث باسم ولد الغزواني، سيد ولد دومان في مؤتمر صحفي قبل إغلاق مراكز الاقتراع «مرشحنا سيحسم الانتخابات من الجولة الأولى».

من جهة أخرى، هنأ المتحدث باسم الحكومة الموريتانية في تغريدة على تويتر، مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني في الانتخابات التي جرت السبت لانتخابه رئيساً للبلاد.

وكتب وزير الاتصالات سيدي محمد ولد محم في تغريدة بالعربية «بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه الشعب متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه».

(وكالات)