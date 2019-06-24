الإمارات تحصد ميداليات في المعرض الدولي لهواة الطوابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت جمعية الإمارات لهواة الطوابع مؤخراً، في المعرض الدولي لهواة الطوابع «الصين 2019» المقام في مدينة ووهان.

نال المشاركون من جمعية الإمارات لهواة الطوابع على مراكز مشرفة، وأحرز أحمد بن عيسى السركال على ميداليتين (فضية مذهبة كبيرة) عن مشاركته في موضوع «طوابع أبوظبي 1963-1973»، و«دراسة في تاريخ البريد الجوي العراقي». ونال خالد علي العميرة ميدالية فضية مذهبة كبيرة في موضوع «دبي من مكتب فرعي إلى مكتب بريد دائم 1909-1947. كما أحرز توماس جوهانسون ميدالية فضية مذهبة كبيرة لعرضه«تطور الخدمات البريدية في الخليج خلال إدارة البريد البريطاني 1948-1966». ونال شفيق عوان ميدالية فضية مذهبة عن مشاركته في موضوع«أختام بريطانيا العظمى البريدية»، وحصد موضوع«طوابع دبي»لناصر بن أحمد السركال ميدالية فضية كبيرة، وموضوع«مهاتما غاندي» لعمر فاروق ميدالية فضية، وفي فئة الشباب حاز موضوع«الحفاظ على الحياة البرية» لأوديثيا سارما على شهادة مشاركة.