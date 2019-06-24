عملية خاطفة للجيش اليمني والمقاومة على جبهة الضالع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء :”الخليج 365”



نفذت القوات المشتركة للجيش الوطني اليمني وقوات المقاومة بإسناد من ألوية العمالقة، عملية نوعية خاطفة على مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في «وينان» شمال غربي مُريس، شمالي محافظة الضالع، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة نفّذت عملية نوعية مباغتة على مواقع الميليشيات في الشمال الغربي لمُريس، عقب كسرها هجوماً حوثياً على مواقعها، وأوقعت عشرات من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى. ولقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة رازح غربي محافظة صعدة. وذكر موقع «سبتمبر نت»، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والميليشيات الانقلابية، في منطقة بني معين بمديرية رازح، أسفرت عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيات الانقلابية، وجرح آخرين. وتمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة ذاتها. كما أكدت المصادر مقتل قيادي من الميليشيات وثمانية من مرافقيه، في غارة لمقاتلات التحالف العربي، بمحافظة صعدة، شمالي اليمن. وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لميليشيات الحوثي في مديرية رازح غرب صعدة، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي المدعو عبدالله صالح ساري وثمانية من مرافقيه. من جهة أخرى، كشف بيان للمقاومة الوطنية عن أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى أسلوب جديد في استخدام الحيوانات وتفخيخها بالعبوات الناسفة في مدينة الحديدة. وأوضح البيان أن ميليشيات الحوثي أقدمت على تفخيخ حيوان إبل بربط شحنة متفجرات حوله وأطلقته نحو وحدات القوات المشتركة المتمركزة في شارع الخمسين، وانفجر قبل وصوله. وحذرت المقاومة الوطنية، في بيانها، من الإرهاب الحوثي في تحويل الحيوانات إلى عبوات ناسفة متحركة على خطوط التماس. وتواصلت المواجهات بين وحدات من الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في شرق مدينة تعز، لليوم الخامس على التوالي، وسط تقدم لافت للجيش وامتلاكه زمام المبادرة في شن هجمات على مواقع الميليشيات، التي كثفت من قصفها المدفعي على الأحياء السكنية ومواقع الجيش.