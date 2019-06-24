2373 طلباً للمشاركة في جائزة زايد للاستدامة للعام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، أنها استلمت 2373 طلب مشاركة لدورة عام 2020، محققةً بذلك زيادة بواقع 13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وكانت الجائزة قد بدأت باستقبال طلبات المشاركين عقب توزيع جوائزها ضمن حفلها السنوي الحادي عشر في يناير الماضي، واستمر تلقي الطلبات لمدة أربعة أشهر حيث تم إغلاق باب التقديم في 30 مايو الماضي.

ومن إجمالي طلبات المشاركة، استحوذت فئة الصحة على 514 طلباً، وفئة الغذاء على 570 طلباً، وفئة المياه على 377 طلباً، وفئة المدارس الثانوية العالمية على 390 طلباً. وتعكس هذه الزيادة في أعداد الطلبات المقدمة أهمية الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها الجائزة العام الماضي بتوسيع نطاق فئاتها لتشمل، إلى جانب الطاقة، قطاعات أخرى في مجال الاستدامة هي الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية. وتؤكد هذه الزيادة تنامي الاهتمام العالمي بضرورة تكثيف العمل على إيجاد حلول لتحديات الاستدامة المتزايدة.

جاءت دول نيجيريا والإمارات وأمريكا وكولومبيا والهند في المراتب الخمس الأولى من حيث أعداد الطلبات المقدمة. في حين حققت مناطق إفريقيا وآسيا والأمريكتين المراتب الثلاث الأولى. وعلى مستوى دولة الإمارات، موطن جائزة زايد للاستدامة، كانت هناك زيادة ملحوظة بلغت 86% في أعداد طلبات المشاركة والمقدمة من المؤسسات والمدارس الثانوية.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة - مدير عام جائزة زايد للاستدامة، أن الجائزة تواصل دورها في ترسيخ إرث ورؤية الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتكريس التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة ودعم الجهود الإنسانية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة. وأضاف: «لقد شكّل تطوير الجائزة لتكون أكثر توافقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وما شمل ذلك من إضافة فئات جديدة إليها، خطوة مهمة عززت التأثير الإيجابي للجائزة، ويتضح ذلك من خلال تغطية قطاعات جديدة واستقطاب مزيد من الاهتمام بدورة العام 2020 والزيادة الكبيرة في أعداد طلبات المشاركة واتساع نطاق عمل الجائزة على مستوى العالم. ونتطلع باهتمام للتعرف خلال مرحلة التقييم على الحلول المستدامة التي قدمها المشاركون والتي تجسد معايير الابتكار والتأثير وتنطوي على أفكار مُلهِمة».

وتعكس طلبات المشاركة في دورة عام 2020 زيادة كبيرة في أعداد الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمدارس الثانوية في الأسواق الناشئة ضمن عدد متنوع من قطاعات الاستدامة، حيث كانت هناك زيادة بنسبة 74% في الطلبات المقدمة من قبل الاقتصادات الناشئة التي تستثمر بشكل متزايد في تطوير التقنيات المبتكرة وفي تنمية مجتمعاتها.

وبالإضافة إلى اتساع نطاقها على مستوى العالم، شهدت الجائزة أيضاً زيادة سنوية كبيرة في فئات الصحة والغذاء والمياه على وجه الخصوص. كما حققت فئة المدارس الثانوية العالمية زيادة قياسية بواقع 232 بالمئة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبواقع 32 بالمئة حول العالم.

واستلمت الجائزة 390 طلباً للمشاركة في فئة المدارس الثانوية العالمية لدورة العام 2020، مقارنة ب 295 طلب مشاركة ضمن هذه الفئة العام الماضي. كما توزعت طلبات المشاركة على المناطق الست حول العالم، فاستحوذت الأمريكتان على 115 طلباً، وإفريقيا جنوب الصحراء على 106 طلبات، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 93 طلباً، وأوروبا وآسيا الوسطى على 26 طلباً، وجنوب آسيا على 14 طلباً، وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ على 36 طلباً.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 3 ملايين دولار يتم توزيعها على الفئات الخمس، حيث تبلغ القيمة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، وتتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة عن المناطق الست حول العالم لتحصل كل مدرسة فائزة على مبلغ 100 ألف دولار.

وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في 13 يناير 2020.