محمد بن زايد يعزي في وفاة مدرسه جاسم بو شعر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في وفاة الأستاذ جاسم إبراهيم بوشعر، أحد مدرسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الكندي في أبوظبي عام 1971.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان أمس، مجلس العزاء في مدينة عيسى، حيث قدم التعازي إلى نجلي الفقيد هيثم وفهد وشقيقه خالد، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الأستاذ جاسم بوشعر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وورد في الحساب الرسمي لسموه على «تويتر»: «محمد بن زايد يعرب عن تعازيه ومواساته في وفاة الأستاذ جاسم إبراهيم بو شعر أحد مدرسي سموه في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الكندي في أبوظبي عام 1971.. نقل التعازي إلى أسرة الفقيد.. الشيخ سلطان بن حمدان سفير الدولة لدى مملكة البحرين خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة عيسى».