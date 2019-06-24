افتتاح 4 تقاطعات في العين بكلفة 438 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت بلدية مدينة العين، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالتعاون والتنسيق مع مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن افتتاح تقاطعات الأفلاج رقم (115)، والقصر رقم (118)، والأهلية رقم (166)، وتقاطع رقم (177) المعروف بروتانا، في خطوة تدعم انسيابية الحركة المرورية وتعزز أمن مستخدمي شبكة الطرق المحلية.

ويأتي افتتاح تلك التقاطعات، ضمن المشاريع التطويرية الأربعة التي تنفذها «مساندة» حالياً في مدينة العين، والبالغة كلفتها 438 مليون درهم.

وذكر مركز النقل المتكامل، أن تلك التقاطعات هدفها الارتقاء بجودة الخدمات، حيث تعزز تكامل الحركة المرورية على شبكة الطرق المحلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للطرق، ويعزز الأمن والسلامة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن التقاطعات الجديدة، تعزز انسيابية الحركة المرورية وتوفر أقصى درجات السلامة للسائقين والمشاة.

وقالت بلدية مدينة العين «إن تنفيذ المشاريع التطويرية الأربعة يأتي في إطار الحرص المشترك على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية».

وأوضحت شركة «مساندة» أنها افتتحت تقاطع الأفلاج رقم 115 بشكل كامل في العين، والعمل جار حالياً على تنفيذ أعمال الزراعات التجميلية والأرصفة، حيث يتوقع الانتهاء من أعمال المشروع كافة قريباً.

وأشارت «مساندة» إلى أن المشروع الثاني الخاص بتطوير وتحويل الدوارات القائمة إلى تقاطعات إشارات ضوئية وسط مدينة العين، افتتحته ضمن المشروع تقاطع القصر رقم 118، وتقاطع رقم 177 المعروف باسم روتانا بشكل متكامل للحركة المرورية في التقاطعين.

ويتمثل المشروع الثالث في إنشاء نفق عند دوار الشيخ سلطان بن خليفة، سيخدم شارع خالد بن سلطان وطرق المنطقة الصناعية، ويسير العمل في هذا المشروع وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ.

وافتتحت «مساندة» تقاطع رقم 166 المعروف بتقاطع الأهلية بشكل كامل للحركة المرورية، لتحسين الحركة المرورية للطرق المحيطة باستاد العين الجديد في منطقة الطوية.

وأكدت الشركة حرصها في تنفيذ المشاريع على تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية.