متحف اللوفر يعرض "الموناليزا" بتقنية افتراضية

سيتمكن زوار متحف اللوفر مشاهد "الموناليزا" بتقنية الواقع الافتراضي، في معرض أخير، يتيح لهم رؤية هذا العمل الفني الأكثر شهرة في العالم، كما لم يروها من قبل.

ولن تكون اللوحة في المعرض محمية في زجاج مقاوم للرصاص خلف الحاجز كم هي، بل سيسافر المشاهدون في تفاصيلها خلال معرض رقمي يفتح أبوابه في اللوفر احتفالاً بالذكرى السنوية لحياة رسام عصر النهضة الذى توفى قبل 500 عام، حيث يحصل متحف باريس على تقنية عالية للوحة ليوناردو الشهيرة، والتي ستتضمن تجربة بعنوان Mona Lisa: Beyond the Glass.

ووفقا لموقع آرت نيوز، قال مدير الوساطة والبرمجة الثقافية في متحف اللوفر، دومينيك دو فونت ريلوكس، في بيان حول المشروع: "سيتمكن الجمهور من اكتشاف تجربة غامرة في تحفة استثنائية"، وتابع: "يرتدى زائرو معرض ليوناردو سماعة VR ويدخلون مساحة افتراضية حيث يمكنهم الوقوف خلف الزجاج الواقي للوحة الشهيرة والتفاعل معها".

وقالت مديرةVIVE Arts فيكتوريا تشانج "من خلال هذه التجربة الجديدة، سيتمكن المشاهدون العالميون من الوصول إلى الموناليزا في الفضاء الافتراضي، ورؤية العمل بالتفصيل من أي مكان في العالم"