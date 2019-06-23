أقلام ذكية جديدة لحواسيب ويندوز 10 من "واكوم"

أطلقت شركة "واكوم" قلمين ذكيين جديدين مخصصين للأجهزة المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز 10.

وأوضحت الشركة اليابانية أن القلمين Bamboo Ink و Bamboo Ink Plus يهدفان إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين والمبدعين في نطاق العمل ويندوز Ink للتصميم المتطور والوظائف الحديثة.

ويلبي Bamboo Ink رغبات المستخدمين، الذين يرغبون في تدوين الملاحظات أو إضافة التعليقات على المستندات بخط اليد، في حين يتناسب Bamboo Ink Plus مع احتياجات الذين يرغبون في الرسم وعمل التصميمات على الشاشة بحرية.

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ويتوفر Bamboo Ink بريشة كتابة حساسة للضغط بما يصل إلى 4096 مستوى ضغط لتدوين الملاحظات والتعليقات، بالإضافة إلى توفر 3 ريشات كتابة مختلفة للقلم الذكي، ناعمة، ومتوسطة،وصلبة.

ويمتاز Bamboo Ink Plus بوظيفة التعرف على الميل للأجهزة المحددة، لاستعماله بشكل أكثر دقة وطبيعية، ويمكن شحن البطارية المدمجة عن طريق منفذ USB.

وأعلنت الشركة اليابانية أن سعر Bamboo Ink 80 دولاراً أمريكياً، أما سعر Bamboo Ink Plus فيبلغ نحو 100 دولار أمريكي.