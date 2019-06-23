أبل تدرس نقل 30% من إنتاجها خارج الصين إلى هذه الدول

طلبت شركة أبل من مورديها الرئيسين تقييم الآثار المترتبة على تكلفة نقل ما بين 15 إلى 30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا، نتيجة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وفقاً لتقرير مجلة (نيكي آجيان ريفيو).

وقالت المجلة المختصة إن شركة أبل قررت أن مخاطر الاعتماد بشدة على التصنيع في الصين كبيرة للغاية؛ بل ومرتفعة.

وطلبت أبل من مجمعي هاتف آي فون، فوكسكون، وبيغاترون كورب، وويسترون كورب، وصانع ماك بوك الرئيسي، كوانتا للكمبيوتر، وصانع الآي باد كومبال إلكترونيكس، وصناع أيربودز، إينفنتك كورب، ولكس شير- آي تي سي، وجورتيك، تقييم الخيارات خارج الصين.

وتشمل البلدان التي يجري النظر فيها: المكسيك، والهند، وفيتنام، وإندونيسيا، وماليزيا. وقالت مجلة نيكي نقلًا عن مصادر طلبت الكشف عن هويتها لخصوصية المناقشات: إن الهند، وفيتنام هما من بين أفضل المرشحين للهواتف الذكية.

وقالت شركة فوكسكون في الأسبوع الماضي: إن لديها قدرة كافية خارج الصين لتلبية طلب شركة أبل في السوق الأمريكية.