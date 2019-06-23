مايكروسوفت To-Do يصل إلى أجهزة الماك

أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق المهام To-Do في متجر التطبيقات الخاص بأجهزة الماك. وأوضحت الشركة الأمريكية أن إصدار الماك من تطبيق المهام الجديد يدعم بعض الاختصارات الخاصة به، مثل إنشاء المهام وإدارتها ووظيفة Offline وإمكانية مشاركة القوائم، علاوة على إمكانية إظهار رسائل البريد الإلكتروني Outlook المحددة في تطبيق To-Do، كما يعمل الاختصار 2 ⌘ على تصغير نافذة التطبيق.

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