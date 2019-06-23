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سامسونغ تدعو لمسح الفيروسات في تلفزيوناتها الذكية

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أوصت شركة سامسونغ بمسح الفيروسات في تلفزيوناتها الذكية "كل عدة أسابيع" عبر برنامج مكافحة الفيروسات المثبت مسبقاً، لاقتفاء آثار البرمجيات الخبيثة، والضارة، والتخلص منها.

وأوضحت الشركة أن أجهزة التلفزيون الذكية تشتمل على معالجات قوية ذات أنظمة تشغيل خاصة، ما يجعلها هدفاً للقراصنة، مشيرة إلى أنه لا يُفضل توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت، إذا لم تستخدم الوظائف الذكية فيها. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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