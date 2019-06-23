سامسونغ تدعو لمسح الفيروسات في تلفزيوناتها الذكية

أوصت شركة سامسونغ بمسح الفيروسات في تلفزيوناتها الذكية "كل عدة أسابيع" عبر برنامج مكافحة الفيروسات المثبت مسبقاً، لاقتفاء آثار البرمجيات الخبيثة، والضارة، والتخلص منها.

وأوضحت الشركة أن أجهزة التلفزيون الذكية تشتمل على معالجات قوية ذات أنظمة تشغيل خاصة، ما يجعلها هدفاً للقراصنة، مشيرة إلى أنه لا يُفضل توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت، إذا لم تستخدم الوظائف الذكية فيها.