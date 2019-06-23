تطبيق Gmail يبدأ تشغيل الوضع المظلم على أندرويد

بدأت شركة جوجل فى طرح الوضع المظلم بشكل جزئى لعدد من مستخدمى تطبيق Gmail على منصة أندرويد حول العالم، حيث يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون الإصدار Gmail v2019.06.09 من الحصول على هذا الوضع.

وبحسب موقع GSM الهندى، ففى الآونة الأخيرة، تلقت العديد من تطبيقات جوجل ميزة الوضع المظلم، بما فى ذلك تطبيق جوجل الرئيسى، وتطبيق Files وتطبيق جوجل درايف وكذلك جوجل كييب، فضلا عن وجود واجهة مستخدم مظلمة خاصة بهم، كما أعلنت شركة جوجل أيضا إطلاق ميزة Dynamic Emails لجميع المستخدمين وعلى كافة المنصات الشهر القادم.

أما بخصوص الوضع المظلم فى تطبيق Gmail فهو متاح فى الوقت الراهن داخل قائمة الإعدادات حيث يمكن تفعيله بشكل يدوى بداخل الإعدادات، لكن ليس من المعروف متى تحديدا قد تصبح هذه الميزة متاحة لكافة المستخدمين بشكل كامل فى النهاية.