ثغرة أمنية داخل أجهزة Dell تسمح للهاكرز بزرع برمجيات خبيثة

إذا كنت تمتلك جهاز لاب توب Dell، فسيكون الوقت مناسبًا الآن لتحديث نظامك، وحتى إذا لم تكن Dell هى الشركة المصنعة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، فعليك أيضا الحذر، إذ اكتشف الباحثون بشركة SafeBreach Labs الأمنية ثغرة داخل أجهزة لاب توب Dell وتحديداً بالأداة المساعدة SupportAssist، والتى تتيح للهاكرز زرع برمجيات خبيثة بالجهاز، والحصول على العديد من المعلومات، كما يصل الأمر للتحكم الكامل فى الجهاز، لذالك قررت الشركة إطلاق تحديث جديد يزيد من الحماية الأمنية للخدمة.

ووفقا لموقع Gizmodo الأمريكى، قالت SafeBreach Labs إنها استهدفت SupportAssist، وهو برنامج تم تثبيته مسبقًا على معظم أجهزة كمبيوتر Dell المصممة للتحقق من صحة أجهزة النظام، استنادًا إلى افتراض بأن هذه الخدمة الحرجة سيكون لها وصول عالى إلى أذونات أجهزة الكمبيوتر.

ووجد الباحثون أن الخدمة تقوم بتحميل ملفات من مجلد يمكن للمستخدمين الوصول إليه، مما يعنى أنه يمكن استبدال الملفات واستخدامها لتحميل برامج أخرى ضارة.

وقد أعرب الباحثون عن مخاوفهم من وصول تلك الثغرة لجميع الأجهزة، حيث أن العديد من الأجهزة تحتوى على خدمة support وليست أجهزة Dell فقط.