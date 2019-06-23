شكرا لقرائتكم المبعوث الأميركي لإيران: لن نسمح بتهديد طرق التجارة والملاحة في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الكويت – "الحياة" | منذ 38 دقيقة في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 00:43

أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك اليوم (الأحد)، أن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة من أولويات الولايات المتحدة، ولن تسمح بتهديد طرق التجارة والملاحة في المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده درست سيناريوهات عدة للتعامل مع هذه الأزمة، موضحاً أن مجموعة العشرين ستناقش في اجتماعها المقبل أمن الملاحة البحرية والتهديدات الإيرانية لها.



وأوضح هوك في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته الكويت، أن إرسال بلاده ألف جندي إضافي إلى المنطقة يُعد رسالة إلى إيران، مؤكداً استعداد القوات الأميركية للتحول من حال الدفاع إلى الهجوم في حال تعرضت المصالح الأميركية إلى التهديد.

وأكد أن الموقف الأميركي يهدف إلى "الحد من التوترات التي تشهدها المنطقة"، مبيناً أن هناك جهات أميركية تعمل على تقييم التهديدات الإيرانية في المنطقة، مشيراً إلى أن إعادة انتشار القوات الأميركية في المنطقة يعد دعماً لأمن واستقرار دول الخليج، لا سيما في ظل وجود تنسيق عال بين الأطراف المعنية.

وفي رده على سؤال حول العقوبات الإضافية التي ستفرضها بلاده على إيران غداً، بيَّن "أنه بشكل عام سيكون هناك رفع لمستوى العقوبات وأن الولايات المتحدة لا تعلن عنها قبل موعدها"، مضيفاً أن جدوى العقوبات المفروضة حالياً على إيران في الضغط وعدم الاستفادة من بيع النفط وصناعات البتروكيماوية مما سيقلل من التهديد الإيراني.

Advertisements

واستعرض هوك، الجهود الديبلوماسية الدولية، ومنها زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران، ورفضها كل الجهود الديبلوماسية في المنطقة، لافتاً إلى عدم وجود أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة أو تحت الطاولة مع إيران، وهو ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من عدم إرسال رسالة إلى طهران من طريق سلطنة عمان.

وأبان المبعوث الأميركي الخاص لإيران، أن الطبيعة الثورية للنظام الإيراني، وقيامه بعمليات تهديد في المنطقة، وإمداد أذرعه بالأسلحة محل إدانة من المجتمع الدولي، داعياً إيران إلى التصرف "دولة طبيعية أو مواجهة الانهيار".

وقال: "إن الولايات المتحدة كانت دائماً منفتحة على الحوار، ولكن إيران ردت دوماً برفض الحوار".

وأوضح هوك أنه ناقش مع المسؤولين في الكويت التهديدات التي تشكلها إيران في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الوجود الأميركي العسكري في المنطقة يهدف إلى الحد من التوترات في المنطقة وضمان حرية الملاحة فيها.