شكرا لقرائتكم وزير الخارجية العراقي يحض باريس على المساهمة في إعادة الإعمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 17:43

حضت بغداد أمس باريس الى المساهمة في جهود إعادة الاعمار في العراق.



وافاد بيان نشرته وكالة الانباء العراقية ان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، تلقى أمس السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان.

وذكر بيان الخارجية العراقية أن "الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية، ومجالات الارتقاء بها إلى ما يلبي مصالح الشعبين"، مبينا ان "الحكيم أعرب عن تطلع بغداد لتعزيز التعاون، والشراكة، وأهمية مساهمة باريس في جهود إعادة إعمار العراق عبر الشركات الاستثمارية الفرنسية خصوصاً أن العراق اليوم يمثل بيئة خصبة للاستثمار".

واضاف البيان أن "الطرفين تبادلا ايضا الرؤى والأفكار حول مستجدات القضايا الإقليمية، وسبل التنسيق، والتشاور فيما يهم البلدين، ويساهم في تهدئة الأوضاع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذا الظرف الحساس، ويتيح المجال لإيجاد المزيد من فرص التنمية التي تساهم في تحقيق رفاهية شعوب المنطقة".