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شهيد و7 مصابين في هجوم إرهابي استهدف مطار أبها

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محمد عثمان - الرياض - أبها – "الحياة" | منذ ساعة في 23 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 23:40

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند التاسعة وعشر دقائق من مساء اليوم (الأحد)، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.


وأوضح العقيد المالكي، أن الهجوم الإرهابي نتج منه شهيد من الجنسية السورية (رحمه الله)، وإصابة سبعة مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.
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