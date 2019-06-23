نتنياهو يؤكد ضرورة ضمان تواجد إسرائيل بغور الأردن في أي اتفاق سلام مستقبلي

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال جولة ميدانية قام بها اليوم الأحد مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في غور الأردن وحسبما جاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، "موقفنا يقضي بأنه في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي يجب على التواجد الإسرائيلي هنا أن يستمر وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن الجميع".

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وأضاف "سنستمع للمقترح الأمريكي بشكل منفتح. لا أستطيع أن أفهم كيف رفض الفلسطينيون المخطط الأمريكي حتى قبل أن يسمعوا ما هي تفاصيله. هذا ليس الطريق نحو إحراز التقدم".

وأردف نتنياهو "أقول لهؤلاء الذين يقولون إنه بغية التوصل لاتفاق سلام يجب على إسرائيل أن تترك غور الأردن. إن هذا لن يجلب السلام بل سيجلب الحرب والإرهاب".

واحتلت إسرائيل منطقة غور الأردن بالضفة الغربية عام 1967، وأعلنت ضمها رسميًا في عام 2013.

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جدير بالذكر أن الجانبين الأردني والإسرائيلي وقعا، عام 1994، اتفاقية وادي عربة للسلام.

وأعلنت الحكومة الأردنية، العام الماضي، أنها سلمت الجانب الإسرائيلي مذكرتين تقضيان بإنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وجاء القرار الأردني متزامناً مع مطالبات القوى الوطنية الأردنية بعدم السماح لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة الأردنية مدة 25 سنة قادمة.