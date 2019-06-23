السعودية: بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة

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الرياض: بدأ مركز الإقامة المميزة استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية "سابرك".
ويستطيع الراغب بالحصول على الإقامة المميزة السعودية رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر منصة "سابرك" تعريفاً بالنظام والمركز.
ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، وهي إقامة غير محددة المدة في السعودية وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800,000 ريال سعودي لمرة واحدة.
والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة، وهي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في السعودية وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100,000 ريال سعودي في السنة الواحدة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب في الاستقرار أو الاستثمار في السعودية وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.
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