​الشريك المؤسس لفيسبوك يصف عملة "ليبرا" بالمرعبة

دبي - بواسطة محمد فارس © ليبرا ليبرا

كتب - عاصم الأنصاري:

وصف المؤسس المشارك لشركة فيسبوك، كريس هيوز، إمكانية نجاح العملة المشفرة "ليبرا" التي تعتزم "فيسبوك" إطلاقها بالمرعبة.

وقال هيوز، في مقال نشر في صحيفة فايننشال تايمز: "إن ليبرا سوف تنقل التحكم بالسياسة النقدية من البنوك المركزية وتضعها تحت سلطة الشركات الخاصة".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أضاف هيوز: "إن لم تتصرف الهيئات التنظيمية العالمية الآن، فسيكون الأوان قد فات".

ويعتقد هيوز أيضًا أن الشركات التي سوف تشرف على العملة الجديدة ستضع مصالحها الخاصة فوق المصالح العامة.

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وكانت "فيسبوك" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن خطط لإطلاق عملة مشفرة باسم "ليبرا"، وقد ارتبطت مع 28 شريكًا في كيان واحد يُسمى "جمعية ليبرا"، ويقع مقره في مدينة جنيف السويسرية.

وسوف يكون هذا الكيان الذي يضم شركات، مثل: باي بال، وفيزا، وأوبر، وكوين بيس، وماستر كارد، وفودافون، وإي باي، وسبوتيفاي، مسؤولًا عن التحكم بالعملة المشفرة الجديدة التي سوف تمكن الناس من شراء المنتجات، وتحويل الأموال عبر الدول، والتبرع. ومن المقرر إطلاقها في النصف الأول من عام 2020.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قال هيوز: "سوف تؤدي ليبرا إلى تعطيل وإضعاف الدول القومية من خلال تمكين الناس من الخروج على العملات المحلية غير المستقرة؛ إلى عملة مقومة بالدولار واليورو، وتديرها الشركات". وأضاف: "كلما قلّ عدد الروبيات أو الليرات التي يحتفظ بها مواطنو الدولة، قلّت قوة البنك المركزي الوطني في وضع السياسة النقدية، مما يجعل تحفيز الاقتصاد المحلي أكثر صعوبة في أوقات التوتر الاقتصادي".

جدير بالذكر أن هذا الموقف المعارض لـ"فيسبوك" من هيوز ليس الأول الذي يخرج إلى العلن. إذ كان قد دعا في شهر مايو الماضي في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى تفكيك الشركة.