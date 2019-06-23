​8 مزايا محتملة في نظام أبل الجديد "iOS 13"

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف آيفون هاتف آيفون

كتب - عاصم الأنصاري:

تستعد شركة أبل الأمريكية إطلاق التحديث الجديد لنظامها التشغيلي "آي أو إس 13" في شهر سبتمبر المقبل، ويأتي مع الكثير من الميزات، مثل الوضع الداكن على مستوى النظام؛ وتطبيق الصور المعاد تصميمه؛ وتخصيصات Memoji الجديدة.

ويتاح "آي أو إس 13" في هواتف "آيفون إكس، إكس إس ماكس، إكس آر، آيفون 8، 8 بلس، 7، 7 بلس، 6 إس، 6 إس بلس، إس إي"، بالإضافة إلى الجيل الجديد من أجهزة "آيبود".

البوابة العربية للأخبار التقنية عرضت 8 ميزات محتملة في "آي أو إس 13"، جاءت كالتالي:

1- التحكم في مستوى الصوت:

يكره العديد من المستخدمين الطريقة الحالية للتحكم في مستوى الصوت، إذ يظهر المؤشر الكبير الحجم في منتصف الشاشة عند الضغط على أزرار مستوى الصوت.

وعدلت "أبل" هذه الطريقة في "آي أو إس 13"، وأعادت تصميم طريقة التحكم في مستوى الصوت بحيث إن المؤشر لا يحجب الشاشة.

وبدلًا من تغطية وسط الشاشة، فإن مؤشر التحكم بمستوى الصوت الجديد يتحرك بشكل متوازٍ مع أزرار مستوى الصوت.

2- إعدادات "واي فاي" و"بلوتوث" أفضل:

ألغت شركة أبل مصدرًا آخرًا للإزعاج في "آي أو إس 13"، والذي يتمثل في مسألة اختيار الشبكات اللاسلكية وملحقات البلوتوث، إذ يقتصر عمل أزرار الاختصارت الخاصة بالشبكة اللاسلكية والبلوتوث الموجودة في مركز التحكم على تشغيل وإيقاف تشغيل هذه الميزات فقط.

وتتطلب مسألة اختيار شبكة أو ملحق الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، أما في "آي أو إس 13"، فإنك لن تحتاج إلى فتح تطبيق الإعدادات، بل يمكنك تحديد الشبكات اللاسلكية وملحقات البلوتوث بشكل مباشر من خلال الأزرار المقابلة في مركز التحكم.

3- إجراءات سريعة دون اللمس الثلاثي الأبعاد:

تشير المعلومات إلى أن شركة أبل تستعد لإزالة ميزة اللمس الثلاثي الأبعاد "3D Touch" من هواتف "آيفون" الجديدة لهذا العام، وتبعًا لذلك فقد ألغت الشركة القدرة على استعمال ميزة اللمس الثلاثي الأبعاد للضغط على أيقونة التطبيق لإظهار قائمة الإجراءات السريعة.

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لكن ميزة الإجراءات السريعة لم تختفِ في "آي أو إس 13"، إذ يمكن الوصول إليها من خلال الضغط مطولًا، بدلًا من الضغط بشدة على أيقونة التطبيق، بحيث تختلف طريقة الاستخدام.

4- الكتابة باليد في لوحة المفاتيح القابلة للتعديل:

تُعد هذه الميزة مخصصة للأشخاص الذين يستخدمون لوحة المفاتيح للكتابة اليدوية باللغة الصينية، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الراغبين بالحصول على مساحة إضافية لكتابة المزيد من الكلمات والجمل – أو من أجل الحصول على منطقة كتابة أكثر اتساعًا لكتابة أحرف أكبر بخط اليد – ضبط مساحة لوحة المفاتيح؛ للكتابة اليدوية، وتغيير حجمها ليناسب المحتوى.

5- شحن البطارية الأمثل:

إذا كان لديك معرفة ببطاريات (الليثيوم أيون)، فإنك تعرف أنه لا يجب شحنها حتى نسبة 100% طوال الوقت، إذ تشير الدراسات إلى أن جعل نسبة الشحن مرتفعة دائمًا هو أمر سيئ على صحة البطارية.

ويجب من الناحية المثالية الحفاظ على شحن بطارية الليثيوم أيون بنسبة تصل إلى زهاء 80% وتفريغها إلى زهاء 20% فقط، مما يؤدي إلى الحفاظ على صحة البطارية، ويساعد على استمرارها بالعمل لفترة أطول.

ويتضمن "آي أو إس 13" خيارًا جديدًا لشحن البطارية الأمثل داخل إعدادات البطارية، والذي يتعلم من روتين الشحن اليومي.

6- دعم iMessage على بطاقات SIM المزدوجة:

أكد أحد مستخدمي موقع "Reddit" أن مستخدمي هواتف "آيفون"، الذين لديهم بطاقتا SIM نشيطتان في أجهزتهم، يمكنهم إرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق iMessages من كلا الرقمين في "آي أو إس 13"، وينطبق الشيء نفسه أيضًا على إجراء المكالمات وتلقيها عبر "فيس تايم"، بينما يمكنك في "آي أو إس 12" استخدام iMessage و "فيس تايم" على رقم واحد محدد فقط.

7- حذف التطبيقات من داخل المتجر:

قد تشكل مسألة حذف التطبيقات إزعاجًا حقيقيًا لمستخدم "آيفون"، إذ يجب عليه الضغط بشكل مستمر على أيقونة التطبيق حتى تظهر إشارة (x)، ثم البحث من خلال الشاشة الرئيسية عن التطبيقات التي يريد التخلص منها، لكن شركة أبل أضافت في نظام التشغيل "آي أو إس 13" طريقة أخرى لحذف التطبيقات من داخل متجر التطبيقات، وذلك عبر التمرير إلى اليسار على التطبيق لعرض خيار الحذف.

8- المنظور التكيفي في الصور:

بالإضافة إلى العديد من أدوات ضبط تأثيرات الصور الجديدة التي أضافتها آبل إلى تطبيق الصور، فإن هناك نوعان جديدان لضبط المنظور، وبعد أن تمتع تطبيق "إنستجرام" بالقدرة على ضبط انحراف الصور على المحورين X و Y منذ مدة طويلة، فإن مستخدمي تطبيق الصور في "آي أو إس 13" سيتمكنون من ذلك قريبًا، ويمكن العثور على تعديلات المنظور الجديدة داخل أداة الاقتصاص عند تحرير صورة أو مقطع فيديو.