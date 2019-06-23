الغذاء_والدواء تحذر من هذا المكمل الغذائي

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي فوريفر أركتيك سي (Forever Arctic sea).

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن المنتج غير مسجل لدى الغذاء والدواء، ويُسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته.

ونصحت الهيئة بعدم استخدام المنتج والتخلص منه، وتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وكذلك تجنب شراء المستحضرات الصديلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.