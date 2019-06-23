صحيفة الخليج الالكترونية أفادت قناة العربية، بوفاة مقيم سوري وإصابة 7 أشخاص آخرين في هجوم يُعتقد أنه بطائرة مسيرة على مواقف سيارات مطار أبها، اليوم الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مقيم سوري في هجوم بطائرة مسيرة على مواقف سيارات #مطار_أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.