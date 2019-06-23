بومبيو: زيارتي لـ #السعودية و #الإمارات تؤكد التحالف الاستراتيجي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيقوم بجولة خليجية تشمل المملكة والإمارات.

وقال بومبيو للصحافيين قبل صعوده الطائرة، إنه سيتوجّه إلى السعودية والإمارات اليوم لإجراء محادثات والتأكيد على «أننا في تحالف استراتيجي» مع الحلفاء.

وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران «دون شروط مسبقة» لخفض التوتر في المنطقة، مضيفاً: «هم يعرفون أين يجدوننا».

وتابع وزير الخارجية الأميركي بالقول: «أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات».

وقال بومبيو إنه سيتوقف في البلدين أثناء توجهه إلى الهند حيث يبدأ زيارة رسمية الثلاثاء.

وفي تصريحه للصحافيين وصف السعودية والإمارات بأنهما “حليفان عظيمان في التحديات التي تمثلها إيران”.

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وهزأ بومبيو من الخارطة التي نشرها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول دخول طائرة أميركية مسيرة الأجواء الايرانية في مايو قائلا إنها “تشبه رسوم الأطفال”.

وتابع “لقد شاهدتم الخارطة المشابهة لرسوم الأطفال التي عرضها ظريف وتتناقض تماما مع تفوق ومهنية الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات”.

وأضاف أن الخارطة “يجب أن لا تترك شكاً لدى أحد حول أين كانت تلك الطائرة غير المسلحة — كانت تحلق في الأجواء الدولية”.

وقال بومبيو “يجب أن لا نمنح الإيرانيين أي لحظة يمكن أن يكتب فيها أي صحافي أن هناك ردا يحظى بمصداقية على مجموعة البيانات التي قدمها الأميركيون” متهما إيران ب”نشر معلومات مضللة في الكثير من الأماكن”.

إلا أن بومبيو جدد تأكيد عرض ترامب للحوار لتحسين العلاقات مع إيران التي سعت الإدارة الأميركية إلى عزلها بفرض عقوبات شديدة عليها.

وقال “نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. إنهم يعرفون بالضبط كيف يجدوننا”.

وأضاف “أنا واثق من أنه في اللحظة التي يصبحون فيها مستعدون للحوار معنا، سنتمكن من بدء هذا الحوار .. وأنا أتطلع إلى ذلك اليوم”.