وزير_التعليم: تطوير وزاري مرتقب ومنح حوافز مادية للقادة والوكلاء والمشرفين التربويين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن إجراء تطوير وزاري مرتقب يشمل إعادة ترتيب إدارات ومكاتب التعليم وترتيب أحوالها التنظيمية. وأضاف آل الشيخ أن ذلك يأتي بهدف أن يزيد اهتمام إدارات ومكاتب التعليم بالجانب التربوي والتعليمي، ويقل انشغالها بالأمور الإدارية التي تشغلها وتشتت انتباهها. كما كشف وزير التعليم عن منح حوافز مادية لقادة والقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين، تمكنهم من مزاولة عملهم المهني والتربوي في أفضل البيئات.

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