اللجنة الرباعية تدعو #إيران لوقف أي عمل يهدد استقرار المنطقة وتدين استهداف الحوثيين لأمن #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
عبرت اللجنة الرباعية التي تضم المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.
ودعت اللجنة عبر بيانٍ لها إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، حاثة على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر.
وقالت اللجنة إن النشاط الإيراني بما فيه الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 مايو، وفي خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو، يهدد الممرات البحرية الدولية التي يُعتمد عليها في شحن بضائعنا، مشيرة إلى أنه يجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان.
وأدانت اللجنة هجمات الحوثيين على المملكة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وخاصة الهجوم على مطار أبها، ودعت للمسارعة بالوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران.
كما دعت اللجنة الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة، وراس عيسى، مشيرة إلى أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن.
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