5 أطعمة تقي من أعراض #الشيخوخة وتعزز #الصحة

صحيفة الخليج الالكترونية

ينصح خبراء التغذية بتناول خمسة أغذية رئيسية التي تساعد على تجنب الانزلاق نحو الشيخوخة وأعراضها وكذلك تساعد في تعزيز الصحة.

وأوضح تقرير نشرته “ميديكال نيوز” الأسترالية أنَّ 5 أطعمة رئيسية تساعد على تجنيب الإنسان الشيخوخة وتوفر له فرصة العيش لمدة أطول والتمتع بصحة جيدة.

والأغذية الخمسة هي:

فول الصويا الطازج:

وهذا طعام رئيس ومستقر للكثير من شعوب آسيا طيلة أجيال عديدة مضت، حيث يدخل في مكونات العديد من الشوربات والأطعمة الرئيسية وحتى التسالي المحمصة. ووجد العلماء أن هذه الحبوب تتضمن ما يقلل من تزايد خلايا الشيخوخة في الجسم، كما أنها تدعم مقاومة الجسم للالتهابات.

التوفو:

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وهي الشوربة الصينية الآسيوية المعروفة والمنتشرة والمكونة من فول الصويا المطبوخ (soybean curd)، وهي تشبه في شكلها الجبنة البيضاء اللزجة، ولها الكثير من الفوائد الصحية ومن بين هذه الفوائد مكافحة الشيخوخة، كما أنها غنية بالمعادن وتؤدي إلى تقوية الأسنان والعظام في الجسم.

الجزر:

حيث أظهرت الدراسات أنه يساعد على مكافحة الشيخوخة والمرض ويعزز الصحة؛ وهو منتشر في الكثير من الأطباق الرئيسية في آسيا وفي الدول التي يعيش سكانها لمدد أطول من غيرهم.

الكرنب:

وهي عائلة الخضراوات التي تشمل الملفوف والقرنبيط والبقدونس والفجل واللفت، وتسمى أيضاً “الخضراوات الصليبية”، وهي خضراوات غنية بالمواد الطبيعية والكثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي وإي، إضافةً إلى الكثير من المعادن المفيدة.

السلمون:

حيث أثبتت الدراسات أن سمك السلمون هو أفضل البدائل للبروتينات بالنسبة للجسم، كما أنه يحتوي على “أوميغا 3” المفيد للنظر الذي يحمي العين من الجفاف، كما أثبتت الدراسات أيضاً أن أوميغا 3 يساعد على حماية الصحة العقلية للإنسان ويحمي الجسم من الشيخوخة.