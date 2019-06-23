الكليات التقنية العالمية تعلن عن فتح باب القبول للعام القادم

الخليج - واس

أعلنت الكليات التقنية العالمية في مناطق ومحافظات المملكة عن فتح باب القبول للالتحاق بتخصصاتها التعليمية المختلفة للعام التدريبي 2019 / 2020م اعتباراً من اليوم, من خلال الموقع الإلكتروني www.ic.edu.sa , التي تلبي كافة رغبات الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية والتي يحتاجها سوق العمل السعودي ومن أبرزها صيانة الطائرات، والسياحة و الفندقة ، والتصميم الجرافيكي , وإدارة الأعمال.

وأشارت كليات التميز الجهة المشرفة على الكليات التقنية أن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمين والمتقدمات, تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديان أو من أم سعودية، وأن يكونا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مضى على حصول المتقدم أو المتقدمة على الشهادة الثانوية مدة لا تزيد عن خمس سنوات، إضافة إلى حصولهما على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم أو المتقدمة على شهادة جامعية أو دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألا يكونا مفصولين من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري على أن الكليات التقنية العالمية تحظى بدعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس مديري شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأشار إلى أن هذه الكليات تلبي جميع رغبات خريجي وخريجات الثانوية وتقدم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي بما يتلائم مع تحقيق رؤية المملكة 2030م.

يذكر أن شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م تُعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.