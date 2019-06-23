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© AP Photo / Mick Tsikas
وقال البيان إن مثل تلك الممارسات "تهدد الممرات المائية الدولية التي نعتمد عليها للشحن، وندعو إيران لوقف تلك التحركات التي تهدد استقرار المنطقة".
كما أعربت الدول الأربع عن قلقها إزاء إعلان برنامج الغذاء العالمي وقف مساعداته بشكل تدريجي باليمن بسبب تدخل جماعة "أنصار الله"، وعلقت، "ندعو الحوثيين للوقف الفوري لكافة القيود على وكالات الإغاثة وضمان توصيل المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر رباعية السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة تعرب عن القلق حيال أنشطة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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