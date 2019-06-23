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المكسيك تعزّز مراقبتها الحدود مع أميركا

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محمد عثمان - الرياض - مكسيكو - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 23 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 15:50

عززت قوات من الحرس الوطني المكسيكي، مدعومة بعناصر من الشرطة وجهاز الهجرة، المراقبة على الحدود مع الولايات المتحدة، لمنع مهاجرين غير شرعيين من عبورها.

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ورُصدت في منطقة نهر ريو برافو، الذي يشكّل الحدود بين البلدين، مجموعات من الحرس الوطني منتشرة إلى جانب قوات من الشرطة الفيديرالية والمحلية.

وانتقد مدير "بيت المهاجر" فرانسيسكو خافيير كالفيلو في مدينة سيوداد خواريز الحدودية هذا الانتشار، معتبراً أن المكسيك "تنفذ عمل الولايات المتحدة".

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالب قاسية على الحكومة المكسيكية، مهدداً بفرض رسوم جمركية مشددة عليها، إذا لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الآتين غالباً من أميركا الوسطى، والذين عبروا المكسيك في الشهور الماضية سعياً الى دخول الولايات المتحدة.

وبعد التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، تعهدت حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نشر 7 آلاف عنصر من الحرس الوطني في جنوب البلاد، كما عززت المراقبة على حدودها الشمالية.


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