شكرا لقرائتكم رسالة "ممتازة" من ترامب لكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 23 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 15:49

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن "ارتياحه" بعد تلقيه رسالة شخصية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتبر أن "مضمونها ممتاز".



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن كيم "قال بارتياح بعدما قرأ الرسالة إنّ مضمونها ممتاز"، مشيرة إلى أنه "سيدرس بعناية محتواها المهم، تعبيراً عن تقديره لقدرة الرئيس ترامب على الحكم السياسي وشجاعته الاستثنائية".

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية على صفحتها الأولى، صورة لكيم في مكتبه يقرأ الرسالة.

وأعلن البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب وجّه رسالة، وهناك مراسلة جارية بين الزعيمين". وأشار إلى أن سيول "تعتبر ذلك أمراً إيجابياً، طالما أن الحوار بين الشمال والولايات المتحدة لا يزال يمضي عبر تبادل الرسائل على أعلى مستوى".

Advertisements

وكان ترامب أعلن في 11 الشهر الجاري أنه تلقى رسالة "رائعة" من كيم، مضيفاً أنه لا يزال يثق به، على رغم تعثر المحادثات بين واشنطن وبيونغيانغ في شأن نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي إعلان الدولة الستالينية عن رسالة الرئيس الأميركي، بعدما استقبل كيم الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس والجمعة في زيارة دولة.

واعتبر كوه يو هوان، وهو أستاذ في جامعة دونغوك في سيول، أن "الصين تملك مفتاح ما ترغب به كوريا الشمالية، أكثر من أي شيء آخر: ضمانات أمنية ونمو اقتصادي". وأضاف: "بعدما حصل من الصين على وعد بمساعدته في شكل نشط في هذين المجالين، يمدّ كيم يده إلى الولايات المتحدة".

أما يانغ مو جين، وهو أستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، فرأى أن التبادل الجديد للرسائل "مهم جداً". وتابع: "الديبلوماسية عبر الرسائل تُظهر أنهما يتواصلان، على رغم توقف المفاوضات".