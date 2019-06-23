إرهابيون يضرمون النيران في حقول بجرابلس السورية

جرابلس/الخليج 365

أضرم إرهابيون النيران في حقول زراعية بقرية الشيوخ، التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شرقي منطقة جرابلس بريف محافظة حلب السورية.

وأفادت مصادر محلية لللأناضول، الأحد، أن الحرائق التي افتعلها الإرهابيون، طالت بعض المنازل أيضا في المنطقة.

ومنذ نحو شهر يتم إضرام النيران في الحقول التابعة للسوريين العرب، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي يحتلها تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي.

ويُحمل الأهالي التنظيم الإرهابي مسؤولية الحرائق التي تلتهم الحقول.

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وفي 12 حزيران /يونيو، جرى تداول مشاهد تظهر قيام إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا، بإحراق حقول تابعة للأهالي في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة.

وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 أغسطس / آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تطهير مساحة 2055 كلم مربعا من الأراضي شمالي سوريا.

وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس / آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية، وعدة مناطق وبلدات، فضلا عن مدينة الباب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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