موريتانيا..الناطق باسم الحكومة يهنئ ولد الغزواني بـ"الفوز" بالرئاسة

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

هنأ وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم، وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بـ"الفوز" بالانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت.

وكتب ولد محم عبر "تويتر"، الأحد، :"بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه الشعب".

وتمنى له "التوفيق والنجاح في مهامه، وللشعب الموريتاني الرائع نتقدم مباركين هذا الإنجاز الكبير سائلين الله تعالى له وافر الأمن والاستقرار التهنئة كذلك إلى كل المرشحين الآخرين متمنين لهم التوفيق".

ويعتبر هذا أول تصريح يصدر من مسؤول حكومي بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

وتصدر ولد الغزواني نتائج الانتخابات بعد فرز نحو 90% من مراكز الاقتراع، وفق نتائج أولية غير رسمية.

وحسب معطيات، حصل عليها مراسل "الخليج 365" من مصادر داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، الأحد، فإنه بعد فرز 3 آلاف و492 مركز اقتراع من أصل 3 آلاف و861 مركزا؛ أي ما يعادل نحو 90%، تصدر ولد الغزواني المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، النتائج بنسبة 50.41% من الأصوات.

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بينما حل الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد ثانيا بـ18.72%، وجاء ثالثا مرشح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر بعد أن حصل على 18.13%.

وحل رئيس حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" المعارضة "كان حاميدو بابا" رابعا بـ 8.78%

وجاء النائب البرلماني محمد ولد مولود خامسا بـ2.49% وأخيرا المحاسب المالي، الذي يعرف نفسه بمرشح الشباب محمد الأمين المرتجي الوافي سادسا بـ0.41%.

ودعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، الأحد، المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى "الهدوء وضبط النفس" وانتظار النتائج التي ستعلنها عقب الفرز، من دون تحديد موعد.

ولفتت في بيان، اطلعلت عليه الخليج 365، إلى أنها "لا تزال تواصل فرز النتائج التي ترِدها تباعا من ممثليها، وتسهر الفرق على جمعها ومعالجتها، بهدف تقديم نتائج مؤقتة في الآجال القانونية وإحالتها إلى المجلس الدستوري".

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