العراق يؤسس "قوة ضاربة" لحماية المواقع النفطية بالجنوب

العراق / علي جواد / الخليج 365

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الأحد، إن قوة عسكرية تم تأسيسها تحت اسم "القوة الضاربة"، قوامها فرقة عسكرية، ستتولى حماية المنشآت النفطية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وسقطت قذيفة من نوع كاتيوشا، الأربعاء، على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بالبصرة، أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وقررت شركة أكسون موبيل إجلاء بعض موظفيها عقب الهجوم.

وأضاف الغضبان، في تصريح متلفز تابعته الخليج 365، أن "القوة الضاربة تضم مقاتلين من أهالي محافظة البصرة، وقد دربت بشكل جيد وجهزت بأسلحة عالية، وستكون النواة الأساسية لتوفير الحماية لمنشآت الطاقة والعاملين في القطاع النفطي للبصرة".

وتعد "إكسون موبيل"، المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية، لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.

Advertisements

وكانت الشركة الأمريكية، قد أجلت عمالها في مايو/ أيار الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الشركة عودة عامليها، بعدما طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.