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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تجديد الهوية الوطنية يتم بدون فرض أي رسوم في حالة تم التجديد قبل انتهائها بـ 180 يوماً.
وبينت الأحوال المدنية الخطوات المتبعة حال فقدان البطاقة، والتي تتضمن: “تسجيل الدخول في أبشر، الإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، حجز موعد إلكتروني، إحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد”.
كانت هذه تفاصيل خبر #الأحوال_المدنية توضح الطريقة الوحيدة لتجديد #الهوية_الوطنية بدون رسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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