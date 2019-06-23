حادث مروع في #الليث.. احتراق ناقلة وقود بعد اصطدامها بـ7 مركبات

صحيفة الخليج الالكترونية

اندلع حريق هائل بناقلة وقود على طريق الساحل الدولي “جدة – جازان” بالقرب من محافظة الليث، بعد اصطدامها بـ7 مركبات، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

ووقع الحريق، صباح اليوم، بعد محاولة قائد الناقلة الالتفاف، وفي ظل عدم الرؤية الواضحة بسبب الضباب، اصطدم بـ7 مركبات، مما تسبب في اندلاع النيران في جزء من الناقلة المحملة بالوقود، ووفاة قائدها على الفور، وإصابة 3 أشخاص آخرين من أصحاب المركبات الأخرى، حيث نُقلوا جميعًا إلى مستشفى الليث العام.

وباشر الحادث فرق الدفاع المدني ومرور محافظة الليث، إلى جانب دوريات أمن الطرق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.