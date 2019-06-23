“مالية الشورى” تناقش نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

الخليج - واس

بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة محمد بن عبد الملك آل الشيخ، عقدت اللجنة المالية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي اجتماعًا مع عدد من مندوبي وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك بمقر المجلس بالرياض اليوم.

وناقش الاجتماع مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة المالية.