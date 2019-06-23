صحيفة الخليج الإلكترونية أهمية ثقافة حماية البيئة. البيئة من أهم ما يمكن الحديث عنها لأنها تعبر عن كل ما يحيط بالأسنان من نباتات وحيوانات وجماد وهي تلامس حياة الإنسان في كل لحظه وتعد المسئول الأول عن الشعور بالراحه وعن صحتة العامه وأسلوب حياتة.

ولهذا فإن للبيئة حصة الأسد من المؤتمرات والنقاشات العالمية نظراً لما أصبحت تعانيه من كوارث ومشكلات ومخاطر بسبب تصرفات بعض البشر لابد من حلها.

وأهمية البيئه والمحافظه عليها اهتمت بها كثير من الدول بل جعلتها ضمن أولوياتها وسنت لأجلها الكثير من القوانين.

وفي ظل حكومتنا الرشيدة وتضامن مع رؤية ٢٠٣٠ م أسست لها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتكون دليلاً للعنايه بها وحمايتها. وكذلك تم تأسيس جمعية اصدقاء البيئة بالزلفي لتكون نواة خير للمحافظه على البيئة وعلى الغطاء النباتي ولوقف الرعي الاحتطاب الجائر الذي تسبب بتصحر المراعي والمتنزاهات بالمحافظة حيث قامت جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع شركائها محافظه الزلفي ومكتب وزارة البيئه والمياه والزراعه وإدارة التربية والتعليم والبلديه والكشافه السعوديه.

بحمايه بعض المتنزهات مثل متنزه ابو خشبه ومتنزه السعيدانيه الذي أصبحا انموذج بيئي مميز بعودة الغطاء النباتي حيث قامت الجمعيه بتسييجها و تشجيرها وأعاده تاهيلها لتكون متنفس لأهالي المحافظه ان شاء الله. بقلم Advertisements علي بن عبدالله الهويشان الأمين العام لجمعية أصدقاء البيئة بالزلفي [email protected]‪

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