إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف #الدفاع_المدني

الخليج - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف ـ جندي أول ـ جندي) للتعين عليها في جميع مناطق المملكة.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي (هنا)