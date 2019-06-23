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القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، بأن "قوات الجيش هاجمت مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز حيث قتل 11 من الحوثيين بينهم القائد الميداني أبو قصي وإصابة العشرات جراء المواجهات والقصف".
© REUTERS / Anees Mahyoub
وبالمقابل ذكر المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله"، على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة أحبطوا محاولة تسلل للجيش في مديرية الوازعية غرب تعز. من دون ذكر تفاصيل إضافية.
وأعلن الجيش اليمني، مساء اليوم السبت، السيطرة على موقعي الدوير والقصبة الإستراتيجيين في جبهة مريس شمال الضالع، اثر عملية واسعة استمرت 24 ساعة، أوقعت قتلى وجرحى من "أنصار الله" بينهم قائد ميداني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 11 مسلحا من الحوثيين وإعطاب دبابة شرق تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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