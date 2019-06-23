دوي انفجار جنوبي مدينة الموصل

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© Photo / وزارة الداخلية العراقية
وعلمنا من مصدر محلي، تحفظ الكشف عن أسمه، أن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.
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