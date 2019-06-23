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دوي انفجار جنوبي مدينة الموصل

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© Photo / وزارة الداخلية العراقية

وبحسب مصدر أمني، أن عبوة ناسفة انفجرت في قرية قبر العبد التابعة لناحية حمام العليل، جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد، في معلومات أولية حتى الآن.

وعلمنا من مصدر محلي، تحفظ الكشف عن أسمه، أن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

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