دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تستعد لعقد مؤتمرها القادم في 26 من يونيو لكشف النقاب عن هاتف LG W10 ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق في 26 من يونيو مؤتمر شركة LG للإعلان عن إصدارها الأول من خط إنتاجها الجديد LG W10، على أن يتم عقد المؤتمر في الهند.

كان موقع أمازون قد نشر بعض الإعلانات التشويقية عن خط إنتاج LG الجديد من الهواتف الذكية LG W، كما رصد الإصدار الأول من هذه السلسلة LG W10 في قوائم موقع Android Enterprise إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف.

ولقد نشرت بالفعل الدعوات الرسمية الخاصة بمؤتمر LG W10 الذي يعقد في الهند في 26 من يونيو، أي مع إنطلاق مؤتمر شنغهاي العالمي للهاتف.

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ومن المقرر أن يأتي هاتف LG W10 في فئة الهواتف منخفضة التكلفة هذا العام، إلا أن LG تقدم هذا الإصدار ببعض من المواصفات المميزة، ومنها إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية يأتي من بينها مستشعر بزوايا عرض واسعة، كما يضم الهاتف بطارية مميزة بقدرة 4000 mAh.

أيضاً تدعم LG هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 9 Pie كما يأتي الهاتف بتصميم النتوء العلوي القابل للتخصيص في الشاشة، مع توقعات أن يضم الهاتف رقاقة معالج Helio P60 من ميديا تيك، أو رقاقة Snapdragon 439 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما تأتي شاشة هاتف LG W10 بحجم 6.2 إنش، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

المصدر

هذا الموضوع LG تستعد لعقد مؤتمرها القادم في 26 من يونيو لكشف النقاب عن هاتف LG W10 ظهر على التقنية بلا حدود.