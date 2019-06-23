بعد "الافتتاح الأسطوري".. الداخلية المصرية تشكر جماهير الكرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بطولة أفريقيا أعادت جماهير مصر إلى المدرجات

وقالت الوزارة في بيان، مساء السبت، إنه "في ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019، عكست الوجه الحضاري لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز، فإن وزارة الداخلية تؤكد على تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصري الواعي مع أجهزة الوزارة، مما ساهم فى نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها، باعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة".

وتابع البيان: "لقد أثبت إعجاب المتابعين بحفل الافتتاح المبهر الذى وصفوه بأنه انتصار جديد لشعب مصر العظيم قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها فى التنظيم والتأمين".

وأضاف: "الوزارة إذ تعرب للجماهير عن تقديرها، فإنها تتطلع إلى استمرار التعاون والالتزام بالإجراءات الأمنية للاستمتاع بكافة فعاليات البطولة الأفريقية، وتقديم صورة مشرفة لبلدنا أمام العالم والمشاركين والضيوف، ويؤكد على حقيقة ما تنعم به مصرنا من أمن وازدهار".

وتمثل النسخة رقم 32 من بطولة أفريقيا، متنفسا لجماهير كرة القدم في مصر، التي حرمت حضور المباريات على مدار سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في أعقاب احتجاجات يناير 2011.

ونجح منتخب "الفراعنة" في خطف أول 3 نقاط له في البطولة، بفوزه على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف، في اللقاء الافتتاحي.