5 أقنعة للحفاظ على جمال شعرك

يتعرض الشعر خلال فصل الصيف لعوامل الطقس التي تؤدي إلى تقصفه وتساقطه، وتبرز الحاجة إلى روتين عناية مناسب للحفاظ على جماله وتألقه.

وفيما يلي مجموعة من الأقنعة للحفاظ على جمال شعرك، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- لتألق ولمعان الشعر

قناع البيض والموز مناسب للحفاظ على تألق ونضارة الشعر. اخلطي موزتين وبيضتين والقليل من عصير الليمون وكبسولتين من فيتامين إي للحصول على عجينة متماسكة، توضع العجينة على الشعر نصف ساعة قبل غسلها بالماء والشامبو.

2- للقشرة

تنقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل، ثم تطحن على شكل عجينة، وتخلط مع أوراق الكركديه، وملعقتين صغيريتن من زيت الزيتون، ويوضع الخليط بين 20 و30 دقيقة، ثم يغسل الشعر جيداً بالماء.

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3- هريس الأفوكادو

تهرس حبة واحدة من الأفوكادو، وتضاف إليها ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر وبعض الماء الفاتر، ويوضع القناع لبعض الوقت قبل غسله بالماء.

4- لتنعيم الشعر

اخلطي كوباً من حليب جوز الهند مع ملعقتين من أوراق الكاري، ويوضع الخليط لمدة ساعة، فأوراق الكاري مصدر غني للبيتا كاروتين والبروتين وحليب جوز الهند ينعم الشعر.

5- قناع الحليب

يخلط القليل من حليب البودرة مع صفار البيض، ويضاف القليل من الماء لصنع عجينة سميكة توضع على الشعر، ويترك القناع بين 15 و20 دقيقة قبل غسل الشعر. إذ يحتوي الحليب على خصائص ملينة ومغذية للشعر.