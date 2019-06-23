دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى أن هاتف Galaxy A90 هو أحد إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy R ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A90 لاحقاً هذا العام كأحد إصدارات الشركة من سلسلة هواتف Galaxy R المرتقبة.

نشرت الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية حول هاتف Galaxy A90، والتي إنتهت إلى أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy A90 إلى الأسواق بعنوان Galaxy A80، إلا هاتف Galaxy A90 عاد اليوم إلى الأضواء من جديد مع تسريبات جديدة تؤكد على أنه أحد إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy R، كما أنه ينطلق لاحقاً مع شاحن مميز بقدرة 45W.

ولقد أشارت التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تقدم الهاتف الذي يعرف برمز SM-A90x الآن، كأول إصدارات الشركة من سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy R، على أن تقدم سامسونج اثنان من الإصدارات من هذه السلسلة في البداية، كما يتميز كلا الإصدارين بكاميرة خلفية ثلاثية.

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أيضاً أشير إلى أن سامسونج تقدم هاتفي Galaxy R بشاشة مميزة بحجم كبير مع ميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس في أحد الإصدارين، بينما يأتي الإصدار الأخر بتقنية مميزة في الكاميرة. كما جاء تقرير أخر بتفاصيل حول قدرة الشاحن الذي يدعم هاتف A90، والذي يأتي بقدرة 45W مع تقنية الشحن فائق السرعة.

بالتأكيد مازالت الكثير من التفاصيل حول مواصفات الهواتف القادمة من سلسلة Galaxy R غير واضحة حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل مع الإعلان الرسمي من العملاق الكوري لإنطلاق هذه السلسلة رسمياً.

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى أن هاتف Galaxy A90 هو أحد إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy R ظهر على التقنية بلا حدود.