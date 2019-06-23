دعم قطري بـ 3 ملايين دولار للاجئين السوريين في الأردن

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

وقع صندوق قطر للتنمية (حكومي)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية مشتركة بقيمة 3 ملايين دولار، لتشغيل 5 عيادات لدعم الاحتياجات الصحية الأولية، للاجئين السوريين في الأردن.



وذكر بيان لصندوق قطر للتنمية، الأحد، أن الاتفاقية تهدف إلى "توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لـ 35 ألف لاجئ سوري من الفئات الأكثر ضعفا، سواء ممن يعيشون في المخيمات أو المناطق الحضرية، لمدة سبعة أشهر".



وتشمل الخدمات، الصحة الإنجابية، والصحة العقلية، وطب الأسنان، والتغذية، وتحويلات الرعاية المكثفة.



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وقدمت قطر خلال السنوات الماضية، من خلال صندوق قطر للتنمية، الدعم إلى برامج مفوضية اللاجئين التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين.



وفي 2018، قدم الصندوق تمويلا بقيمة 9 ملايين دولار، لدعم 560 ألف لاجئ ونازح في العراق، وبنغلاديش واليمن.



ويعد الأردن من أكثر الدول تأثرا بما تشهده جارته الشمالية، إذ يستضيف نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

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